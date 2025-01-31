В российском регионе задержали троих подростков за хулиганство группой лиц

В Стерлитамаке задержали троих подростков за хулиганство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.
По данным следствия, в декабре 2024 года двое фигурантов избили 17-летнего подростка возле торгового центра, а 19 января они же совместно с третьим сообщником напали на троих несовершеннолетних на проспекте Ленина и нанесли ему телесные повреждения.
Они задержаны и с ними проведены первоначальные следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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