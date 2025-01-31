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16:17, 31 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали троих подростков за хулиганство группой лиц

В Стерлитамаке задержали троих несовершеннолетних за хулиганство группой лиц
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Стерлитамаке задержали троих подростков за хулиганство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2024 года двое фигурантов избили 17-летнего подростка возле торгового центра, а 19 января они же совместно с третьим сообщником напали на троих несовершеннолетних на проспекте Ленина и нанесли ему телесные повреждения.

Они задержаны и с ними проведены первоначальные следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что начался суд по делу авторов шоу о вымышленном депутате Наливкине.

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