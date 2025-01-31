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12:03, 31 января 2025Интернет и СМИ

В «Ростелекоме» прокомментировали сообщения о сбое

Ростелеком сообщил, что краткосрочный сбой произошел в работе сети в Чувашии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В компании «Ростелеком» прокомментировали новости о сбое. В разговоре с РИА Новости проблемы в работе назвали кратковременными.

В «Ростелекоме» сообщили, что непродолжительная нештатная ситуация произошла в сети в Чувашии. На работе сети в других регионах проблемы не отразились.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что абоненты «Ростелекома» пожаловались на сбой в его работе. В пресс-службе ведомства предположили, что причиной могли стать проблемы с инфраструктурой оператора связи.

До этого сообщалось, что сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp. О неполадках в работе сообщили пользователи из Самарской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Всего сервис по отслеживанию сбоев «Сбой.РФ» зафиксировал более 2,5 тысячи жалоб на неполадки в работе мессенджера.

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