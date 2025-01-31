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16:19, 31 января 2025Ценности

В сети удивились сходству Дины Саевой со звездой сериала «Постучись в мою дверь»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @senoritasaeva

Фото и видео Дины Саевой с турецкой актрисой и моделью Ханде Эрчел оценили в сети фразой «как две капли воды». Соответствующая публикация появилась на странице блогерши в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей восемь миллионов подписчиков.

31-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» прилетела в Москву на презентацию фильма «Оставь это ветру». В свою очередь, 25-летняя Саева пришла на встречу с артисткой, вручила ей презент и сделала совместные кадры. Девушки позировали в облегающих черных платьях длины макси и с макияжем в коричневой гамме.

Поклонники высказались об увиденном в комментариях, удивившись сходству знаменитостей. «Они близнецы?», «Похожи как родные сестры», «Дина больше похожа на Ханде, чем сестра Ханде», «Секунд пять пыталась понять, где Дина», «Как две капли воды», — заявили юзеры.

Ранее также Ханде Эрчел попробовала самый дорогой завтрак в России из ресторана «Белуга».

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