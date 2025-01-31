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02:29, 31 января 2025Интернет и СМИ

В США предрекли переход Киева под контроль России

The Hill: Россия возьмет под контроль Киев и Львов, если США остановят помощь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Россия возьмет под контроль Киев и Львов в 2026 году, если США остановят помощь. Об этом сообщает американское издание The Hill.

По мнению автора статьи, без поддержки Вашингтона Российская армия в 2025 году продвинется вперед, так как у Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится оружие. К следующему году Киев потеряет эффективную противовоздушную оборону, что позволит российским войскам проводить «непрерывные крупномасштабные бомбардировки», пишет издание.

Отмечается, что ВСУ продолжат сражаться, но «рухнут к концу того же года». Это позволит ВС России захватить Киев, а затем продвинуться к границе НАТО, говорится в статье. «Тогда Россия восстановит свои боевые подразделения, использует ресурсы Украины для укрепления своего потенциала, разместит свои силы вдоль границы НАТО и будет готова к нападению за пределами Украины к 2030 году», — заявил автор материала.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы Украины начали накапливать силы в Черниговской области, расположенной на границе с Россией. Он предположил, что в ближайшее время ВСУ могут устроить провокацию на границе с Россией.

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