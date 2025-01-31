В США увидели лишь два сценария окончания конфликта на Украине

Экс-посол США в РФ Макфол видит два сценария окончания конфликта на Украине

Экс-посол США в России Майкл Макфол видит лишь два сценария окончания конфликта на Украине. Он озвучил их в беседе с The Washington Post.

«Это произойдет либо с переговорами, либо с крахом Украины, предвещающим новый конфликт», — заявил дипломат.

По его словам, для достижения большего в ходе переговоров Киеву необходимы силы для надежного сдерживания, которые могут предложить только страны НАТО.

Западное издание The Times описало четыре возможных сценария окончания конфликта на Украине. Один из них включает поражение Украины.

