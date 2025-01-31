Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:13, 31 января 2025Мир

В США заявили об отклонении вертолета от маршрута перед столкновением

NYT: Вертолет мог отклониться от утвержденного маршрута перед столкновением
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru

Армейский вертолет Black Hawk мог отклониться от утвержденного маршрута полета перед столкновением с пассажирским самолетом American Airlines в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Подробности о конечном местоположении вертолета UH-60 Black Hawk указывают на то, что он не следовал по утвержденному маршруту и ​​летел выше над землей, пересекая загруженное воздушное пространство недалеко от столицы страны», — передает издание слова четырех анонимных источников, осведомленных о ситуации.

Кроме того, по данным издания, диспетчер, который управлял вертолетами в районе аэропорта в момент катастрофы, также инструктировал и пассажирские самолеты, что обычно выполняется двумя разными работниками. Руководитель диспетчеров объединил эти обязанности и разрешил одному человеку уйти со смены.

Ранее стало известно, что во время авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона находилась неполная смена диспетчеров. Проблема дефицита диспетчеров актуальна для всей страны, еще в 2023 году в аэропорту Рейгана были трудоустроены 19 серцифицированных специалистов при норме 30 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи установили личности совершивших расправы над россиянами бойцов ВСУ. Один из них дал признательные показания

      В Британии заявили о возможном прекращении поддержки Украины со стороны Европы

      Признание пленного украинца об изнасиловании девушек в российском селе показали на видео

      Подполье сообщило об ударе по объекту с техникой НАТО в Полтавской области

      Любителей кофе предупредили о возможной опасности этого напитка для мозга

      Российский морпех рассказал об изменениях в действиях ВСУ под Суджей

      В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа после авиакатастрофы в Вашингтоне

      В МИД России рассказали о процессе исключения «Талибана» из списка террористов

      Российский налетчик предстанет перед судом за расправу над женщиной 22 года назад

      В российском регионе объявили штормовое предупреждение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше