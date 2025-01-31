В США заявили об отклонении вертолета от маршрута перед столкновением

NYT: Вертолет мог отклониться от утвержденного маршрута перед столкновением

Армейский вертолет Black Hawk мог отклониться от утвержденного маршрута полета перед столкновением с пассажирским самолетом American Airlines в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Подробности о конечном местоположении вертолета UH-60 Black Hawk указывают на то, что он не следовал по утвержденному маршруту и ​​летел выше над землей, пересекая загруженное воздушное пространство недалеко от столицы страны», — передает издание слова четырех анонимных источников, осведомленных о ситуации.

Кроме того, по данным издания, диспетчер, который управлял вертолетами в районе аэропорта в момент катастрофы, также инструктировал и пассажирские самолеты, что обычно выполняется двумя разными работниками. Руководитель диспетчеров объединил эти обязанности и разрешил одному человеку уйти со смены.

Ранее стало известно, что во время авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона находилась неполная смена диспетчеров. Проблема дефицита диспетчеров актуальна для всей страны, еще в 2023 году в аэропорту Рейгана были трудоустроены 19 серцифицированных специалистов при норме 30 человек.