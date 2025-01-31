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18:23, 31 января 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о продвижении российских войск в Волчанске

В ВСУ заявили о продвижении российских войск в районе больницы в Волчанске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска продвинулись в Волчанске. Об этом пишет офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

По его словам, армия России продвинулась в районе местной больницы. Там военные форсировали реку и закрепились. Алекс также отметил, что на этом направлении бои активизировались. Других подробностей он не привел.

Ранее этот же офицер ВСУ заявил, что российские войска перешли железную дорогу под Красноармейском (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). «Перешли уже давно через железную дорогу между Котлиным и Удачным и прут дальше», — написал он.

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