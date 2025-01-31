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13:40, 31 января 2025Бывший СССР

В Запорожской области украинский дрон атаковал гражданскую машину

Балицкий: В Запорожской области дрон ВСУ атаковал гражданскую машину
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданскую машину на трассе Васильевка — Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки пострадал житель села Зеленый Гай 1951 года рождения. Чиновник добавил, что мужчина получил множественные осколочные ранения ног, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Очередное преступление киевского режима, очередное доказательство его жестокости и бесчеловечности: нацисты прицельно бьют по гражданским автомобилям», — написал он.

Ранее украинские войска обстреляли жилые дома в центре Каховки в Херсонской области. Как рассказал глава муниципального округа Павел Филипчук, в результате атаки местные жители не пострадали.

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