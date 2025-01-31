Ветерану СБУ из Донецка дали срок за шпионаж в пользу Украины

В ДНР дали 13 лет колонии оказавшемуся украинским шпионом пенсионеру

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) признал 69-летнего пенсионера виновным в шпионаже в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, с декабря 2018 года по май 2022 года бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), став внештатным сотрудником службы украинской внешней разведки, собирал информацию об организационно-штатной структуре Министерства госбезопасности ДНР и личном составе.

С учетом позиции прокурора, ветерану СБУ дали 13 лет колонии строгого режима.

Ранее в ДНР дали срок оказавшейся украинской шпионкой учительнице русского языка.