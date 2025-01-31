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10:46, 31 января 2025Силовые структуры

Ветерану СБУ из Донецка дали срок за шпионаж в пользу Украины

В ДНР дали 13 лет колонии оказавшемуся украинским шпионом пенсионеру
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) признал 69-летнего пенсионера виновным в шпионаже в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, с декабря 2018 года по май 2022 года бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), став внештатным сотрудником службы украинской внешней разведки, собирал информацию об организационно-штатной структуре Министерства госбезопасности ДНР и личном составе.

С учетом позиции прокурора, ветерану СБУ дали 13 лет колонии строгого режима.

Ранее в ДНР дали срок оказавшейся украинской шпионкой учительнице русского языка.

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