Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:00, 31 января 2025Мир

Вице-премьер Сербии назвал отличие России от Запада

Вулин: Россия, в отличие от Запада, никогда не принуждала Сербию к чему-либо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Россия, в отличие от стран Запада, никогда не принуждала Сербию к чему-либо. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

«Найдите хоть один пример того, что Россия шантажирует нас чем-либо, а сколько раз нас шантажировал ЕС?» — сказал он.

Вулин подчеркнул, что Москва в тяжелые моменты учитывала вопрос обеспеченности Белграда энергоносителями. По его словам, Россия никогда не требовала от Сербии введения санкций против других стран.

Западные страны, напротив, угрожают ввести ограничения в случае сотрудничества с Россией.

Ранее замглавы сербского правительства Александр Вулин заявил, что Запад пытается обвинить Россию в подготовке цветной революции в Сербии через проходящие в республике протесты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Пилот-трансгендер ответил на слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном

      В российском городе совершено вооруженное ограбление банка

      Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»

      Популярная блогерша предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

      Четверых посредников по делу о взятке главы «Фонбет» заключили под стражу

      Красный крест прокомментировал расправу ВСУ над жителями села Русское Поречное

      Знаменитый актер рассказал о параличе из-за стресса от родного города

      Россияне собрали 448 миллионов рублей на благотворительность через СберВместе

      Федосеева-Шукшина заявила о попытках дочерей завладеть ее имуществом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше