Вице-премьер Сербии назвал отличие России от Запада

Вулин: Россия, в отличие от Запада, никогда не принуждала Сербию к чему-либо

Россия, в отличие от стран Запада, никогда не принуждала Сербию к чему-либо. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

«Найдите хоть один пример того, что Россия шантажирует нас чем-либо, а сколько раз нас шантажировал ЕС?» — сказал он.

Вулин подчеркнул, что Москва в тяжелые моменты учитывала вопрос обеспеченности Белграда энергоносителями. По его словам, Россия никогда не требовала от Сербии введения санкций против других стран.

Западные страны, напротив, угрожают ввести ограничения в случае сотрудничества с Россией.

Ранее замглавы сербского правительства Александр Вулин заявил, что Запад пытается обвинить Россию в подготовке цветной революции в Сербии через проходящие в республике протесты.