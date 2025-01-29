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23:35, 29 января 2025Мир

В Сербии заявили о попытках Запада очернить Россию

Вице-премьер Сербии Вулин: Запад пытается обвинить Россию в протестах в Сербии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в России

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Запад пытается обвинить Россию в подготовке цветной революции в Сербии через проходящие в республике протесты. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин, передает РИА Новости.

«Все более частые попытки СМИ и политиков очернить Россию — глупые и подлые», — сказал политик. Он добавил, что протесты в Сербии поддержали некоторые хорватские политики, а также «премьер» Косово Альбин Курти.

Вице-премьер подчеркнул, что Запад уже «отдал приказ о нападении» на Сербию. По словам Вулина, на Западе хотят, чтобы Белградом управляли те, кто признают независимость Косово, откажутся от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, не будут напоминать Хорватии о преступлениях нацистов-усташей и введут санкции против России.

Ранее Вулин заявил, что Белград не будет отнимать у России ее долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), 56,15 процента которой принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому». Он добавил, что Сербия не будет делать чего-либо, о чем нет договоренности с «братьями из России».

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