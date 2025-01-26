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15:33, 26 января 2025Экономика

Сербия отказалась отнимать у России долю в нефтяной компании

Вулин: Белград не будет отнимать у России долю в «Нефтяной индустрии Сербии»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Белград не будет отнимать у России ее долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), 56,15 процентов которой принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому». Такое заявление сделал сербский вице-премьер Александр Вулин, передает РИА Новости.

«Мы не примем никаких мер, никаких решений по вопросу NIS, которые не согласованы с Россией. Мы не грабители, не воры, мы не будем отнимать ничьего имущества», — сказал он.

Вулин добавил, что Сербия не будет делать чего-либо, о чем нет договоренности с «братьями из России».

Ранее координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон не намерен более мириться с российским управлением ключевой компанией в Сербии и призвал полностью исключить российскую сторону из доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии».

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