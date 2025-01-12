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15:28, 12 января 2025Экономика

В США потребовали выхода России из доли в нефтяной компании Сербии

О'Брайен: Россия должна полностью выйти из доли в «Нефтяной индустрии Сербии»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ivan Milutinovic / Reuters

Российская сторона должна полностью выйти из доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Требования озвучил координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен, передает РИА Новости.

Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что санкции США против российско-сербской NIS требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с Россией.

«Единственное условие — чтобы не было вывода средств в РФ, мы не желаем, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. То есть единственный способ свести риски к нулю — чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот разговор», — сказал О'Брайен.

Он подчеркнул, что при введении ограничительных мер против российских компаний раньше так уже делали в Нидерландах, Турции и Швейцарии.

Ранее в январе президент Сербии Александр Вучич заявил, что в санкционных документах США относительно сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии», 56,15 процента акций которой принадлежат «Газпрому» и «Газпромнефти», содержатся неточности.

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