Россия запросила срочные переговоры с Сербией из-за санкций США

Глава МИД РФ Лавров рассказал о запросе срочных переговоров с Сербией из-за NIS

Москва запросила срочные переговоры с Сербией после того, как США в рамках нового пакета санкций потребовали вывода российского капитала из нефтяной компании Naftne industrije Srbije (NIS). Об этом на пресс-конференции рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

По его словам, в договоре о создании совместного российско-сербского предприятия указано, что оно не подлежит национализации при любых обстоятельствах, поэтому ситуация «с юридической точки зрения требует мужественных решений».

Дипломат заметил, что проблемы для Сербии были созданы из-за желания США наказать Россию. Балканской республике прилетело пусть и по касательной, но очень больно.

«Газпром нефть» владеет в NIS долей в 50 процентов, еще шесть процентов принадлежат «Газпрому». Доля Сербии составляет около 30 процентов. Незадолго до объявления американских санкций президент республики Александар Вучич не исключал, что страна может частично выкупить российскую долю, однако тогда речь шла только о том, чтобы увести ее ниже 50 процентов.

На эти цели республика была готова потратить 700 миллионов евро, но требование полностью избавиться от российских компаний оказалась для Белграда полной неожиданностью. В Сербии оперативно сформированы две переговорные группы и орган по координации поставок нефти.

Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал, что Вашингтон не намерен более мириться с российским управлением ключевой компанией в Сербии. «Единственный способ свести риски к нулю — чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот разговор», — объяснил он.