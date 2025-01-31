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14:14, 31 января 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о боях на днепропетровском направлении

Военкор Котенок: ВС России ведут бои на днепропетровском направлении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ведут бои и берут под контроль некоторые населенные пункты на днепропетровском направлении. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска ведут зачистку Успеновки, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще присутствуют в южной части города. При этом в населенном пункте снизилась активность дронов. Также военкор рассказал, что российские подразделения атакуют  Новоалександровку, а в районе Надеждинки отражают контратаки и расширяют контроль территории южнее.

Он также рассказал, что начались бои за посадку на подступах к Преображенке. По словам Котенка, Новоандреевка зачищена от ВСУ и перешла под полный контроль российских военных. Также бои идут за Серебряное и за контроль над балками Саранная и Ставковая.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что армии России осталось менее трех километров до административной границы с Днепропетровской областью. По его словам, это то самое направление, которое начинается от населенного пункта Селидово и продолжается на запад.

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