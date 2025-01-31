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06:00, 31 января 2025Россия

В России высказались о возможности потратить маткапитал на дорогостоящее лечение

Депутат Бессараб: Было бы правильно направлять маткапитал на срочное лечение
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Дискуссия по поводу траты материнского семейного капитала на дорогостоящее лечение матери и ребенка на данный момент застопорилось, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

«Мнение общественности все-таки на стороне предложения депутатов, а именно: разрешить тратить материнский семейный капитал на дорогостоящее лечение матери и ребенка. Причем в отдельных субъектах Российской Федерации уже предусмотрена такая позиция с направлением средств материнского семейного капитала регионального уровня», — сообщила Бессараб.

При этом депутат отметила, что на федеральном уровне предложение пока не может реализоваться.

«Правительство, с одной стороны, вполне объективно заявляет, что у нас есть система обязательного медицинского страхования. С другой стороны, мы тоже, на мой взгляд, правы, поскольку обращаем внимание на то, что, несмотря на ОМС, мы достаточно часто все-таки собираем всем миром, что называется, средства на лечение того или иного ребенка, когда требуется срочное дорогостоящее лечение. И кроме как поддержка со стороны всего общества, более ничего не может помочь в этом случае», — добавила она.

В ситуациях материнский семейный капитал отправить на лечение как ребенка, так и матери, на наш взгляд, все-таки это правильное решение было бы. Этот вопрос так и остается в обсуждении. Пока никак не может продавить правительство

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее сообщалось, что программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2030 года. С 2027 по 2030 годы право на соответствующие выплаты получат около пяти миллионов российских семей.

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