ВС России нанесли удар по порту со складами ВСУ в Одесской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по порту со складами ВСУ в Одесской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по порту со складами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгород-Днестровском в Одесской области. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«[ВСУ] нагло накапливали на складах технику и боекомплекты», — подчеркнул подпольщик.

Лебедев сообщил об ударе ВС России по объектам на территории Белгород-Днестровского торгового порта в ночь на 31 января. Он отметил, что на складах ВСУ хранили переданную Западом военную технику, а территория порта была закрыта для посторонних. По предварительным данным, под удар попал один из железнодорожных складов.

Ранее ВС России ударили по объекту ВСУ с техникой НАТО в Полтавской области. По информации Лебедева, на территории объекта украинские военные регулярно готовили технику НАТО для отправки на фронт.