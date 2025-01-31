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09:26, 31 января 2025Бывший СССР

ВС России нанесли удар по двум объектам ВСУ в Одессе

Лебедев: ВС России нанесли удар по транспортной базе ВСУ и паромному комплексу
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар в районе транспортной базы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и паромного комплекса в городе Ильичевск Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Один удар, по словам жителей, шел со стороны Железнодорожно-паромного комплекса, где разгружаются паромы, в основном идущие из Румынии, и затариваются те, которые идут в Турцию. Второй удар был в направлении ПГТ Таирово, где находится транспортная база и складские помещения ОПХ "Таировское"», — написал Лебедев.

По его словам, после ударов в районе были замечены прилетевшие со стороны румынской границы вертолеты, а некоторые сотрудники порта были приглашены «на беседу» с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Ранее Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удар по порту со складами ВСУ в Белгород-Днестровском в Одесской области. Он отметил, что на складах украинские военные хранили переданную Западом военную технику, а территория порта была закрыта для посторонних. По предварительным данным, под удар попал один из железнодорожных складов.

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