Военный эксперт Марочко: ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать у кладбища в Петропавловке под Купянском, однако потеряли около отделения. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, план украинской армии удалось своевременно раскрыть. Российские военные нанесли упреждающий удар по месту скопления солдат ВСУ. «В результате боестолкновения наши бойцы уничтожили одну единицу бронетехники и порядка отделения личного состава вооруженных формирований Украины», — заявил он.

Ранее российские военные отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в результате этого бойцы ВС России продвинулись в центре населенного пункта.