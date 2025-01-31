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06:40, 31 января 2025Бывший СССР

ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском

Военный эксперт Марочко: ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать у кладбища в Петропавловке под Купянском, однако потеряли около отделения. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, план украинской армии удалось своевременно раскрыть. Российские военные нанесли упреждающий удар по месту скопления солдат ВСУ. «В результате боестолкновения наши бойцы уничтожили одну единицу бронетехники и порядка отделения личного состава вооруженных формирований Украины», — заявил он.

Ранее российские военные отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в результате этого бойцы ВС России продвинулись в центре населенного пункта.

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