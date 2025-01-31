В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Взрывы раздались на фоне воздушной тревоги. Согласно информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, она была объявлена в столице Украины в пятницу, в 09:05. Сирены также работают в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В каких районах Киева произошли взрывы, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

Ранее стало известно о взрыве в пригороде Полтавы. Он прозвучал в районе авиабазы, использующейся преимущественно для вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).