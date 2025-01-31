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09:25, 31 января 2025Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region / Handout / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Взрывы раздались на фоне воздушной тревоги. Согласно информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, она была объявлена в столице Украины в пятницу, в 09:05. Сирены также работают в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В каких районах Киева произошли взрывы, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

Ранее стало известно о взрыве в пригороде Полтавы. Он прозвучал в районе авиабазы, использующейся преимущественно для вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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