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12:33, 31 января 2025Силовые структуры

Задержание нападавшего с мачете на пассажиров в российском поезде попало на видео

Под Новосибирском пассажиры сняли на видео задержание мужчины с мачете в поезде
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Пассажир поезда с двумя ножами напал на отказавшихся покидать купе попутчиков

Под Новосибирском пассажиры сняли на видео задержание 67-летнего мужчины с мачете, нападавшего на пассажиров в поезде ТомскАдлер. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

На видео показано, как пенсионер с мачете прыгает с одной полки на другую, пока его ловят сотрудники Росгвардии.

По данным канала, мужчина схватил мачете и бросился на пассажиров. Он ударил по голове женщину и мужчину, а потом спрятался на верхней полке. После того как поезд прибыл в Барабинск, неадекватного мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в отношении нападающего следователи возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, в ночь на 30 января фигуранту не понравились его попутчики. Он заявил, что хочет побыть один, и велел мужчинам покинуть купе вагона. Когда те отказались, агрессор выхватил два ножа и пригрозил убийством. После отказа он напал на них и принялся наносить колотые удары ножом. Однако добить попутчиков у пенсионера не вышло — они успели выбежать из купе. Позже обоим была оказана медицинская помощь.

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