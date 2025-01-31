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08:10, 31 января 2025Силовые структуры

Пассажир поезда с двумя ножами напал на отказавшихся покидать купе попутчиков

В Омской области вооруженный ножами пенсионер напал на пассажиров поезда
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Омской области в отношении 68-летнего пенсионера завели уголовное о покушении на пассажиров поезда Томск-Адлер. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 30 января подозреваемому не понравились его попутчики. Он заявил, что хочет побыть один и велел мужчинам покинуть купе вагона. Когда те отказались, он выхватил два ножа и пригрозил убийством. После отказа он напал на них и принялся наносить колотые удары ножом. Однако добить попутчиков у пенсионера не вышло — они успели выбежать из купе. Позже обоим была оказана медицинская помощь, а дебошира задержали.

Сотрудниками следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

27 января сообщалось, что в Новосибирской области российский пенсионер вооружился ножом и шваброй и учинил расправу над знакомой

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