Задержание устроивших поджог релейных шкафов в Подмосковье подростков попало на видео

Росгвардия показала задержание подростков, поджегших релейные шкафы в Коломне

Задержание подростков, подозреваемых в серии поджогов на железной дороге в подмосковной Коломне, попало на видео. Ролик предоставили «Ленте.ру» в столичном главке Росгвардии.

На кадрах видно, как силовики входят в квартиру злоумышленников и задерживают их.

О поимке двух юношей в возрасте 15 и 17 лет, подозреваемых в серии поджогов релейных шкафов на 120-м километре перегона станций Голутвин — Щурово, стало известно в пятницу, 31 января. В отношении них возбудили уголовное дело о покушении на теракт.