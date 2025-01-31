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15:49, 31 января 2025Ценности

Заинтересовавшее подписчиков платье российской блогерши оказалось подрясником

Заинтересовавшее подписчиков платье блогерши Мироновой оказалось подрясником
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom  

Российская блогерша и предпринимательница Анастасия Миронова снялась в необычном образе и удивила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша поделилась в сторис снимком (в момент написания новости он был уже удален), на котором запечатлела себя на камеру в черном длинном наряде с поясом. Подписчики заинтересовались данной вещью. «Можно узнать, откуда это платье? Оно очень красивое», — спросила девушку одна из подписчиц.

Однако наряд оказался не платьем. «Ребят, это подрясник», — объяснила Миронова.

В декабре прошлого года сообщалось, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева поплавала в бассейне в платье без бюстгальтера и с крестом на шее.

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