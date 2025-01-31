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14:38, 31 января 2025Силовые структуры

Запретившая в России Instagram председатель суда подала в отставку

В Москве подала в отставку председатель суда, запретившая в России Instagram
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Москве подала в отставку председатель Тверского районного суда Ольга Солопова, запретившая в России Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей Москвы.

Свои полномочия она сложит 17 марта 2025 года. На ее пост планируется назначить председателя Бабушкинского районного суда Москвы Евгения Комиссарова.

Солопова занимала должность председателя Тверского районного суда Москвы с 2013 года. До этого она была председателем Басманного суда Москвы. В 2022 году Солопова огласила постановление о запрете деятельности компании Meta, которой принадлежит Instagram.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил экс-советника министра обороны Тамару Тягину на новую должность.

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