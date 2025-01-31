Путин назначил экс-советника министра обороны на новую должность

Путин назначил Тамару Тягину помощником секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил экс-советника министра обороны Тамару Тягину на новую должность, следует из указа главы государства.

«Назначить Тягину Тамару Александровну помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе.

Теперь она будет помощником секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, который занимал должность министра обороны до 7 мая 2024 года, а затем ушел в отставку и был назначен секретарем Совбеза.

Ранее в Кремле поясняли, что Шойгу и зампред Совбеза Дмитрий Медведев будут курировать разные направления оборонно-промышленного комплекса.