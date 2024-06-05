В Кремле высказались об обязанностях Шойгу и Медведева

Пресс-секретарь Песков: Шойгу и Медведев будут курировать разные направления ОПК

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и зампред Совбеза Дмитрий Медведев будут курировать разные направления оборонно-промышленного комплекса. Так об их обязанностях высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Сергей Шойгу занимал должность министра обороны до 7 мая 2024 года, после чего вместе со всем правительством ушел в отставку. Затем Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза, а не его место предложил экономиста Андрея Белоусова.

«Они продолжают курировать [ОПК], каждый по своему направлению. Это очень объемная тема. Все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами», — заявил Песков.

Сам новый секретарь Совбеза заявлял, что его главной задачей будет решение вопросов, связанных со специальной военной операцией. По словам Шойгу, на новой должности он будет заниматься темами поставки боеприпасов и военной техники.

По словам главы государства, у Шойгу на новой должности будет огромный пласт работы. Путин подчеркнул, что Шойгу знает и о потребностях Вооруженных сил России, и о возможностях промышленности.