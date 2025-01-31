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11:19, 31 января 2025Ценности

Жена Канье Уэста в прозрачном боди попала в объективы папарацци

Мария Винар

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде попала в объективы папарацци. Снимки публикует издание Daily Mail.

Возлюбленную музыканта заметили в аэропорту Токио, Япония. Цензори предстала перед камерами в белом прозрачном боди, надетом поверх колготок. Кроме того, на ней были черные солнцезащитные очки и серебристые туфли на шпильках. На размещенных кадрах видно, что супруга знаменитости не стала надевать под наряд бюстгальтер.

При этом рэпер, в свою очередь, предпочел худи с капюшоном, брюки и черные кроссовки.

Ранее сообщалось, что Уэсту пришлось сесть на диету ради сохранения брака. Уточнялось, что скорректировать питание рэпера заставила жена.

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