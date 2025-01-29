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18:36, 29 января 2025Ценности

Канье Уэсту пришлось сесть на диету ради сохранения брака

Бьянка Цензори заставила рэпера Канье Уэста сесть на диету ради сохранения брака
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Brad Barket / Getty Images for Fast Company

Американскому рэперу Канье Уэсту пришлось сесть на диету ради сохранения брака. Об этом сообщает издание RadarOnline со ссылкой на источник.

Отмечается, что скорректировать питание 47-летнего музыканта заставила его жена — дизайнер Бьянка Цензори. По словам инсайдера, 30-летнюю австралийку перестал устраивать внешний вид супруга. Она поставила ультиматум: либо рэпер приводит себя в форму, либо она разрывает с ним отношения.

«Уэст не удовлетворял жену и в постели, несмотря на ее откровенные наряды и свою браваду. Так что теперь он морит себя голодом, пытаясь понравиться ей», — заявил собеседник издания.

В октябре сообщалось, что стала известна роль Бьянки Цензори на секс-вечеринках в офисе Канье Уэста.

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