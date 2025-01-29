Американскому рэперу Канье Уэсту пришлось сесть на диету ради сохранения брака. Об этом сообщает издание RadarOnline со ссылкой на источник.
Отмечается, что скорректировать питание 47-летнего музыканта заставила его жена — дизайнер Бьянка Цензори. По словам инсайдера, 30-летнюю австралийку перестал устраивать внешний вид супруга. Она поставила ультиматум: либо рэпер приводит себя в форму, либо она разрывает с ним отношения.
«Уэст не удовлетворял жену и в постели, несмотря на ее откровенные наряды и свою браваду. Так что теперь он морит себя голодом, пытаясь понравиться ей», — заявил собеседник издания.
В октябре сообщалось, что стала известна роль Бьянки Цензори на секс-вечеринках в офисе Канье Уэста.