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12:25, 31 января 2025Ценности

Жена российского миллиардера показала фото без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала фото без штанов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в черном наряде, состоявшем из боди с длинными рукавами и воротом и прозрачных кружевных колготок. Также она надела остроносые туфли на каблуках в тон.

При этом избранница предпринимателя продемонстрировала, как отправилась в данной одежде на показ бренда Schiaparelli в рамках Недели моды в Париже. В свою очередь, она дополнила образ объемным бежево-серым пальто без пуговиц и с ремнем на талии, кожаными перчатками, солнцезащитными очками и миниатюрной сумкой. Кроме того, знаменитость сделала макияж с акцентом на губах, подчеркнув их темно-красной помадой.

Ранее российская модель Елена Перминова в микрошортах посетила показ французского бренда Patou.

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