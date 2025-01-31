Жена российского миллиардера показала фото без штанов

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала фото без штанов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в черном наряде, состоявшем из боди с длинными рукавами и воротом и прозрачных кружевных колготок. Также она надела остроносые туфли на каблуках в тон.

При этом избранница предпринимателя продемонстрировала, как отправилась в данной одежде на показ бренда Schiaparelli в рамках Недели моды в Париже. В свою очередь, она дополнила образ объемным бежево-серым пальто без пуговиц и с ремнем на талии, кожаными перчатками, солнцезащитными очками и миниатюрной сумкой. Кроме того, знаменитость сделала макияж с акцентом на губах, подчеркнув их темно-красной помадой.

Ранее российская модель Елена Перминова в микрошортах посетила показ французского бренда Patou.