Модель Перминова посетила показ в микрошортах

Российская модель Елена Перминова посетила показ бренда Patou в микрошортах

Российская модель Елена Перминова посетила модный показ в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила серию кадров, на которых позировала в рубашке с длинным рукавом и микрошортах. Помимо этого, она надела туфли на высоких каблуках и выбрала черную сумку с короткой ручкой в качестве аксессуара. Образ звезды дополнили распущенные волосы и мейкап с ярко-красной помадой.

Известно, что Перминова посетила показ французского бренда Patou.

Ранее в январе модель Перминова опубликовала фото в прозрачном комбинезоне. Поверх упомянутого наряда она надела коричневую шубу, а в качестве обуви звезда выбрала босоножки на каблуках.