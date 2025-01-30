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12:46, 30 января 2025Ценности

Модель Перминова посетила показ в микрошортах

Российская модель Елена Перминова посетила показ бренда Patou в микрошортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Российская модель Елена Перминова посетила модный показ в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила серию кадров, на которых позировала в рубашке с длинным рукавом и микрошортах. Помимо этого, она надела туфли на высоких каблуках и выбрала черную сумку с короткой ручкой в качестве аксессуара. Образ звезды дополнили распущенные волосы и мейкап с ярко-красной помадой.

Известно, что Перминова посетила показ французского бренда Patou.

Ранее в январе модель Перминова опубликовала фото в прозрачном комбинезоне. Поверх упомянутого наряда она надела коричневую шубу, а в качестве обуви звезда выбрала босоножки на каблуках.

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