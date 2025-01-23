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10:22, 23 января 2025Ценности

Модель Перминова опубликовала фото в прозрачном комбинезоне

Екатерина Ештокина

Фото: @lenaperminova

Российская модель Елена Перминова опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица позировала перед камерой в черном прозрачном комбинезоне с вырезами в области щиколоток. Поверх упомянутого наряда она надела коричневую шубу. В качестве обуви звезда выбрала босоножки на каблуках, декорированные золотой пряжкой. Кроме того, Перминова уложила волосы и завершила образ массивным браслетом.

Ранее Перминова показала откровенные фото после разрыва с миллиардером. Она снялась в бикини на пляже и примерила прозрачное красное мини-платье.

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