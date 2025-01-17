Модель Перминова показала откровенные фото после разрыва с миллиардером

Модель Перминова показала фото в бикини после разрыва с миллиардером Лебедевым

Российская модель Елена Перминова опубликовала откровенные фото после разрыва с возлюбленным — миллиардером Александром Лебедевым. Соответствующий пост появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица показала, как провела отдых в Мексике. Она снялась в бикини на пляже, примерила прозрачное красное мини-платье без бюстгальтера и сходила на концерт в брюках цвета хаки и крошечном черном топе от купальника.

Также знаменитость позировала на размещенных кадрах в коричневом кроп-топе и макси-юбке с разрезом до бедра и оранжевом боди из сетки. «2025-й пока выглядит неплохо», — указала она в подписи.

Ранее в январе сообщалось, что Елена Перминова после разрыва с мужем подогрела слухи об отношениях с 20-летним манекенщиком Тарасом Романовым.