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10:40, 17 января 2025Ценности

Модель Перминова показала откровенные фото после разрыва с миллиардером

Модель Перминова показала фото в бикини после разрыва с миллиардером Лебедевым
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Российская модель Елена Перминова опубликовала откровенные фото после разрыва с возлюбленным — миллиардером Александром Лебедевым. Соответствующий пост появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица показала, как провела отдых в Мексике. Она снялась в бикини на пляже, примерила прозрачное красное мини-платье без бюстгальтера и сходила на концерт в брюках цвета хаки и крошечном черном топе от купальника.

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Также знаменитость позировала на размещенных кадрах в коричневом кроп-топе и макси-юбке с разрезом до бедра и оранжевом боди из сетки. «2025-й пока выглядит неплохо», — указала она в подписи.

Ранее в январе сообщалось, что Елена Перминова после разрыва с мужем подогрела слухи об отношениях с 20-летним манекенщиком Тарасом Романовым.

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