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14:31, 13 января 2025Ценности

Модель Перминова подогрела слухи о новом романе с 20-летним манекенщиком после развода

Модель Елена Перминова подогрела слухи о новом романе с 20-летним манекенщиком
Екатерина Ештокина

Фото: @lenaperminova

Российская модель Елена Перминова подогрела слухи о новом романе после развода с возлюбленным — миллиардером Александром Лебедевым. Соответствующий материал публикует «СтарХит».

Журналисты обратили внимание, что 38-летняя звезда и 20-летний манекенщик Тарас Романов регулярно оставляют друг другу комментарии и ставят лайки под постами. Помимо этого, известно, что Перминова провела новогодние праздники в Тулуме, Мексика, где также отдыхал мужчина.

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По данным издания, пару заметили в одном из клубов Мексики. Предполагается, что они знакомы около года, а встречаются примерно месяц.

В декабре 2024 года модель Перминова рассказала о будущем детей после разрыва с миллиардером. Модель ответила на вопрос одной из подписчиц, пояснив, что трое сыновей и дочь, родившиеся от предпринимателя, останутся с ней.

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