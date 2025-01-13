Модель Перминова подогрела слухи о новом романе с 20-летним манекенщиком после развода

Модель Елена Перминова подогрела слухи о новом романе с 20-летним манекенщиком

Российская модель Елена Перминова подогрела слухи о новом романе после развода с возлюбленным — миллиардером Александром Лебедевым. Соответствующий материал публикует «СтарХит».

Журналисты обратили внимание, что 38-летняя звезда и 20-летний манекенщик Тарас Романов регулярно оставляют друг другу комментарии и ставят лайки под постами. Помимо этого, известно, что Перминова провела новогодние праздники в Тулуме, Мексика, где также отдыхал мужчина.

По данным издания, пару заметили в одном из клубов Мексики. Предполагается, что они знакомы около года, а встречаются примерно месяц.

В декабре 2024 года модель Перминова рассказала о будущем детей после разрыва с миллиардером. Модель ответила на вопрос одной из подписчиц, пояснив, что трое сыновей и дочь, родившиеся от предпринимателя, останутся с ней.