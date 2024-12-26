Модель Перминова рассказала о будущем детей после разрыва с миллиардером

Модель Перминова заявила, что дети остались с ней после разрыва с миллиардером

Российская модель Елена Перминова рассказала о будущем четверых совместных детей после разрыва с возлюбленным — миллиардером Александром Лебедевым. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица ответила на вопрос одной из подписчиц, заявив, что трое сыновей и дочь, родившиеся от предпринимателя, останутся с ней. «Дети со мной, все хорошо», — заверила знаменитость.

Ранее модель объявила о расставании с 65-летним бизнесменом после 19 лет отношений. Она отметила, что испытывает благодарность по отношению к бывшему избраннику, и назвала его лучшим отцом.

В декабре также сообщалось, что британская супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с немецким диджеем Грегором Зюттерлином, более известным как Rampa, который на 19 лет моложе ее.