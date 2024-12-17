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16:39, 17 декабря 2024Ценности

54-летняя Наоми Кэмпбелл рассталась с возлюбленным на 19 лет моложе ее

Мария Винар

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с немецким диджеем Грегором Зюттерлином, более известным как Rampa, который на 19 лет моложе ее. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников издания, роман между знаменитостями был бурным, но «жизнь внесла свои коррективы». «Они были по-настоящему увлечены друг другом и хотели проводить вместе каждую минуту, что они и делали на протяжении долгого времени», — рассказали они.

Инсайдеры уточнили, что паре пришлось завершить отношения из-за нехватки времени друг на друга. «Стало ясно, что им невозможно быть вместе, поэтому она прекратила с ним общение. Это печально, но ни один из них не обделен вниманием со стороны противоположного пола», — заключили они.

В сентябре сообщалось, что Наоми Кэмпбелл и диджей Rampa провели вместе все лето.

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