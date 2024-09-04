Раскрыты подробности романа 54-летней Наоми Кэмпбелл с возлюбленным на 19 лет младше

Супермодель Наоми Кэмпбелл провела лето с молодым диджеем Грегором Зюттерлином

В сети раскрылись подробности романа британской супермодели Наоми Кэмпбелл с молодым возлюбленным, немецким диджеем Грегором Зюттерлином, более известным как Rampa, который младше на 19 лет. Соответствующий материал публикует The Sun.

По данным анонимного источника, 54-летняя звезда провела вместе с 35-летним возлюбленным все лето. «У них настоящая химия, и они провели вместе потрясающее лето. Ему интересно посмотреть, к чему это приведет, и они во многом ведут себя так, будто они пара», — рассказал собеседник издания.

По словам источника, несмотря на то, что влюбленные постоянно в разъездах, они находят время и друг на друга. «У Грегора был насыщенный год, но Наоми была рада присоединиться к нему, где бы он ни находился», — подчеркнул инсайдер.

В заключение собеседник издания заявил, что отношения Кэмпбелл и Зюттерлина активно развиваются. «Это бурный роман, но сейчас он не собирается сбавлять обороты», — подытожил он.

В апреле появились подробности о романе Наоми Кэмпбелл с мультимиллионером. Как рассказала близкая подруга Кэмпбелл, имя которой не раскрывается, в действительности мужчина был влюблен в другую модель. По ее словам, у Кэмпбелл, в приоритете была трезвость и дети.