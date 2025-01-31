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15:59, 31 января 2025Из жизни

Женщина отправила видео с испусканием газов бывшей возлюбленного и попала за решетку

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Guillermo Granja / Reuters

Британка из Уэльса попала за решетку после того, как отправила несколько непристойных видео бывшей возлюбленной своего бойфренда. Об этом пишет Metro.

25-летняя Рианнон Эванс стала первым человеком, которого обвинили в «киберпукании». Согласно судебным документам, начиная с 22 декабря, Эванс сняла семь видео, на которых, улыбаясь в камеру, зафиксировала собственное испускание газов. Она отправила все видео Деборе Прайтерех. Ролики очень расстроили девушку и испортили ей праздники, поскольку она получала их все каникулы, включая новогоднюю ночь.

В итоге Прайтерех обратилась в полицию, и Эванс задержали. Во время судебного заседания адвокат обвиняемой объяснила, что женщина испытывает неприязнь к Прайтерех, поскольку считает, что она нечестно обошлась с бывшим партнером и манипулировала их общим ребенком. Кроме того, Эванс находилась под воздействием алкоголя, когда отправляла ролики. По словам адвоката, действия обвиняемой не были злонамеренными.

Однако адвокат Прайтерех и судья не согласились с этими доводами. Эванс признали виновной. Суд обязал ее выплатить 100 фунтов стерлингов компенсации пострадавшей и оплатить судебные издержки. Кроме того, ей запретили контактировать с Прайтерех на протяжении двух лет и два месяца употреблять алкоголь. Она также должна будет пройти 15 сессий о вреде кибербуллинга с психологом.

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