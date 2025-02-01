Автобус с туристами из России слетел со склона в овраг в Таиланде

Shot: В слетевшем со склона в овраг автобусе на Пхукете находились двое россиян

Автобус с туристами упал со склона в овраг на тайском курорте Пхукет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

ДТП произошло на перевале Карон — Патонг, группа отдыхающих возвращалась с экскурсии. Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля.

По данным источника, в результате случившегося госпитализировали девять человек, в том числе семью с детьми. Также стало известно, что в автобусе находились двое россиян, соотечественники отделались легкими травмами.

Ранее в январе автобус с российскими туристами врезался в цементовоз на Шри-Ланке. Путешественников доставили в больницу с различными травмами, водителя спасти не удалось.