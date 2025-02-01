Автомобиль концерна Chery разорвало на части при буксировке из сугроба

Фонтанка: При буксировке из сугроба авто концерна Chery разорвало на части

В сеть попало видео, на котором китайский внедорожник Jetour концерна Chery при буксировке из сугроба разорвало на части. Об этом сообщает «Фонтанка».

Во время буксировки у автомобиля оторвало решетку радиатора, усилитель бампера и некоторые другие детали. При этом отмечается, что в инструкции к авто рекомендуется не использовать трос для буксировки.

В документации также сказано, что стоит вызвать службу эвакуации. «В данной ситуации запрещается использовать для буксировки проушину. В противном случае можно повершить как саму проушину, так и детали подвески», — сказано в сообщении.

В апреле 2024 года аналогичную историю опубликовал один из пользователей сайта для автолюбителей DRIVE2.ru. Он сообщил, что его китайский внедорожник застрял во время выезда на природу. При попытке буксировки у машины оторвало усилитель бампера и сам бампер.

Ранее стало известно, что китайские внедорожники Changan могут изъять из продажи в России из-за небезопасных кресел, которые могут привести к переломам во время аварий. Об этом руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и стандартизации попросил президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.