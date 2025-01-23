Китайские внедорожники попросили изъять из продажи в России

Mash: внедорожники Changan могут изъять из продажи из-за небезопасных кресел

Китайские внедорожники Changan могут изъять из продажи в России. Об этом руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и стандартизации попросил президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, его слова приводит Mash.

Причиной, по которой Changan Uni-S, Uni-K и Uni-T могут убрать с российского рынка — небезопасные кресла. Из-за неправильной конструкции спинок во время аварии они могут привести к компрессионному перелому позвоночника у водителя и пассажира даже при несильных столкновениях.

По словам Шапарина, перед тем, как пустить любое авто на рынок РФ, его проверяют на ударопрочность и безопасность. Но проверка затрагивает только кузов, но не спинки кресел.

Указанные автомобили являются одними из самых популярных в России. Changan входит в пятерку самых продаваемых марок, за 2024 год продажи Uni-S, Uni-T и Uni-K выросли на 109, 110 и 129 процентов соответственно.

Ранее стало известно, что экспорт китайских автомобилей в Россию вырос до рекордных объемов. По итогам 2024 года поставки китайских машин в денежном выражении увеличились на 30,5 процента и составили 15,2 миллиарда долларов. При этом в декабре экспорт автомобилей месяц к месяцу сократился на 3,7 процента, до 1,38 миллиарда долларов. Поставки уменьшились третий месяц подряд после резкого роста в августе-сентябре на фоне повышения ставки утильсбора.