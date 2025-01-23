Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:21, 23 января 2025Экономика

Китайские внедорожники попросили изъять из продажи в России

Mash: внедорожники Changan могут изъять из продажи из-за небезопасных кресел
Вячеслав Агапов

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Китайские внедорожники Changan могут изъять из продажи в России. Об этом руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и стандартизации попросил президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, его слова приводит Mash.

Причиной, по которой Changan Uni-S, Uni-K и Uni-T могут убрать с российского рынка — небезопасные кресла. Из-за неправильной конструкции спинок во время аварии они могут привести к компрессионному перелому позвоночника у водителя и пассажира даже при несильных столкновениях.

По словам Шапарина, перед тем, как пустить любое авто на рынок РФ, его проверяют на ударопрочность и безопасность. Но проверка затрагивает только кузов, но не спинки кресел.

Указанные автомобили являются одними из самых популярных в России. Changan входит в пятерку самых продаваемых марок, за 2024 год продажи Uni-S, Uni-T и Uni-K выросли на 109, 110 и 129 процентов соответственно.

Ранее стало известно, что экспорт китайских автомобилей в Россию вырос до рекордных объемов. По итогам 2024 года поставки китайских машин в денежном выражении увеличились на 30,5 процента и составили 15,2 миллиарда долларов. При этом в декабре экспорт автомобилей месяц к месяцу сократился на 3,7 процента, до 1,38 миллиарда долларов. Поставки уменьшились третий месяц подряд после резкого роста в августе-сентябре на фоне повышения ставки утильсбора.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цель внезапной критики Трампа в адрес Путина. Для чего он начал угрожать России?

      На заводе Tesla появилось изображение Маска с нацистским жестом

      Россиян предупредили о раннем появлении клещей

      Названы условия подорожания биткоина до $700 тысяч

      Рэпер L'One насобирал 173 автомобильных штрафа

      Генсек НАТО заявил о кризисном состоянии альянса

      Под Москвой загорелся технопарк

      Гимнастка Аверина намекнула на роман с олимпийским чемпионом по фигурному катанию

      Женщина разбогатела на 51 миллион рублей благодаря случайному обмену подарков на Рождество

      В России оценили шансы Трампа урегулировать украинский конфликт за 100 дней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше