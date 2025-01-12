Названы самые популярные автомобильные бренды у россиян

Аналитики «Дзен» назвали Lada самым популярным автомобильным брендом у россиян

Аналитики контентной платформы «Дзен» выяснили, как изменились предпочтения россиян при покупке автомобиля и какие марки они стали выбирать. Специалисты изучили, какие бренды авторы платформы чаще всего упоминали в своих публикациях, с выводами специалистов ознакомилась «Лента.ру».

Наиболее часто упоминаемый бренд авто –– Lada. На втором месте по популярности среди производителей –– CHERY, далее следуют Haval и Changan. Количество публикаций об автомобилях марки Jaecoo выросло на 40 процентов год к году.

В топ стран-производителей автомобилей по популярности вошли Китай, Япония, Южная Корея и Германия. При обсуждении моделей отечественной Lada часто отмечают демократичную цену и простоту обслуживания. Из минусов выделяют среднее качество сборки и не самый высокий уровень комфорта.

Для китайских моделей характерными называют современный дизайн и хорошее оснащение. Из недостатков этих марок отмечают среднее качество материалов салона, а также невысокий уровень локализации программного обеспечения (ПО).

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