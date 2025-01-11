Россиянам дали советы по правильному уходу за новым авто

Автоэксперт Носко: Ухаживая за новым авто, нельзя пренебрегать нулевым ТО

Чтобы продлить срок беспроблемной эксплуатации нового автомобиля, прежде всего, необходимо соблюдать все рекомендации производителя по его техническому обслуживанию (ТО), обозначил руководитель сервисного направления автомобильно маркетплейса FRESH Александр Носко. Способы правильно ухаживать за машиной из салона он назвал в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь эксперт призвал не пренебрегать нулевым ТО и проводить все необходимые процедуры по замене технических жидкостей и комплектующих согласно пробегу, указанному в сервисной книжке авто.

Кроме того, он посоветовал использовать рекомендованные изготовителем моторные масла, диски и шины подходящего размера, а также не забывать регулярно проверять давление в покрышках и менять их в зависимости от сезона.

Чтобы надолго сохранить внешний вид авто, стоит мыть его не реже чем раз в две недели, кузов обрабатывать воском для защиты от царапин, ультрафиолетового излучения и дорожных реагентов, а также нанести на капот, пороги, зеркала и ручки дверей специальные защитные пленки для сохранности чувствительных к сколам зон на кузове Александр Носко автоэксперт

Помимо прочего, собеседник «Ленты.ру» рекомендовал избегать долгих парковок под палящим солнцем, агрессивной химии и щеток для удаления грязи, птичьего помета и других пятен с лакокрасочного покрытия, а также агрессивной езды. Он пояснил, что, не совершая резких разгонов, торможений и маневров, можно сохранить реальный ресурс, заложенный в конструкцию узлов и агрегатов машины.

Ранее Минпромторг сообщал, что по итогам 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли почти в полтора раза (на 47 процентов), до 1,554 миллиона единиц, а легких коммерческих автомобилей — на треть, до 140,3 тысячи штук.

