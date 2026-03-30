Памфилова стала первой в истории России переизбранной трижды главой ЦИК

Памфилова стала первой в истории РФ главой ЦИК, переизбранной на третий срок

Элла Памфилова стала первой в истории Российской Федерации (РФ) главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК), переизбранной на третий срок. Об этом передает ТАСС.

Решение об ее избрании было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК. Все 15 членов ЦИК проголосовали за Памфилову единогласно.

После избрания она заявила, что предстоящие пять лет ожидаются сложными.

Элла Памфилова поставила рекорд по пребыванию на этом посту: ее предшественники Владимир Чуров и Александр Вешняков руководили комиссией меньше времени (девять и восемь лет соответственно).

20 марта президент России Владимир Путин назначил в новый состав Центризбиркома пять членов. В их число вошли председатель ЦИК Элла Памфилова, члены комиссии Антон Лопатин, Игорь Борисов, секретарь Наталья Бударина, а также Герой России Анатолий Сысоев.