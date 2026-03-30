Россия
11:58, 30 марта 2026Россия

Памфилова стала первой в истории России переизбранной трижды главой ЦИК

Памфилова стала первой в истории РФ главой ЦИК, переизбранной на третий срок
Майя Назарова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Элла Памфилова стала первой в истории Российской Федерации (РФ) главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК), переизбранной на третий срок. Об этом передает ТАСС.

Решение об ее избрании было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК. Все 15 членов ЦИК проголосовали за Памфилову единогласно.

После избрания она заявила, что предстоящие пять лет ожидаются сложными.

Элла Памфилова поставила рекорд по пребыванию на этом посту: ее предшественники Владимир Чуров и Александр Вешняков руководили комиссией меньше времени (девять и восемь лет соответственно).

20 марта президент России Владимир Путин назначил в новый состав Центризбиркома пять членов. В их число вошли председатель ЦИК Элла Памфилова, члены комиссии Антон Лопатин, Игорь Борисов, секретарь Наталья Бударина, а также Герой России Анатолий Сысоев.

    Последние новости

    Россия выразила протест Британии

    Назван наиболее вероятный счет в матче сборной России с Мали

    Россиянин угнал автомобиль и наехал на полицейского

    Раскрыта связь между офисным воздухом и привлекательностью

    Россиян предупредили о мошенничестве при аренде жилья в Турции

    На Пхукете обнаружили редчайшую праворульную «Ниву»

    Памфилова стала первой в истории России переизбранной трижды главой ЦИК

    Мужчина выиграл в лотерею 108 миллионов рублей благодаря наследству покойного отца

    Россияне бросились скупать препараты от аллергии

    Польша оградит себя электричеством от Украины

    Все новости
