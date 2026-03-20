18:53, 20 марта 2026Россия

Путин назначил новый состав Центризбиркома

Путин назначил в новый состав Центризбиркома пять членов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил в новый состав Центризбиркома (ЦИК) пять членов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сделано это было в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии.

В их число вошли председатель ЦИК Элла Памфилова, члены комиссии Антон Лопатин, Игорь Борисов, секретарь Наталья Бударина, а также Герой России Анатолий Сысоев.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 20 марта.

Ранее стало известно, что Владимир Путин утвердил в Вооруженных силах День военно-политических органов. Отмечать его будут 15 мая.

