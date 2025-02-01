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09:28, 1 февраля 2025Россия

Беглов прокомментировал высказывание сенатора Чехии о повторении блокады Ленинграда

Беглов: Сенатор Чехии Немцова оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда
Варвара Митина (редактор)

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Призывая повторить блокаду Ленинграда, бывший председатель палаты парламента и сенатор Чехии Мирослава Немцова оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил РИА Новости.

По словам Беглова, чешский сенатор опозорила память своего народа, который восстал против фашистов в мае 1945 года. Он напомнил, что операция в Праге завершилась 11 мая 1945 года и стоила жизни 12 тысячам советских солдат. Губернатор подчеркнул, что хотелось бы и дальше помнить именно совместную борьбу советского и чехословацкого нардов против фашизма.

Ранее Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда. Так она отреагировала на празднование годовщины освобождения города от блокады.

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