Беженка Жалинская: В ВСУ начали формировать женские подразделения

В Ивано-Франковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали формировать женские подразделения. Об этом РИА Новости сообщила бежавшая в Россию спортсменка Лариса Жалинская, ранее служившая в войсках Нацгвардии Украины.

Она уточнила, что комплектующиеся по гендерному признаку отделения и взводы проходят боевое слаживание в западной области страны, после чего их под конвоем отправляют на линию фронта.

В августе 2024 года сообщалось, что ВСУ перебросили на передовую в район Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) женское подразделение. Источники ТАСС в силовых структурах уточняли, что женщинами планировали заменить мобилизованных, выполнявших штурмовые задачи на кременском участке фронта. Один оз собеседников агентства назвал эффективность этого подразделения крайне низкой.