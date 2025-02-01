Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:24, 1 февраля 2025Бывший СССР

Беженка из Украины рассказала о женских подразделениях ВСУ

Беженка Жалинская: В ВСУ начали формировать женские подразделения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

В Ивано-Франковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали формировать женские подразделения. Об этом РИА Новости сообщила бежавшая в Россию спортсменка Лариса Жалинская, ранее служившая в войсках Нацгвардии Украины.

Она уточнила, что комплектующиеся по гендерному признаку отделения и взводы проходят боевое слаживание в западной области страны, после чего их под конвоем отправляют на линию фронта.

В августе 2024 года сообщалось, что ВСУ перебросили на передовую в район Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) женское подразделение. Источники ТАСС в силовых структурах уточняли, что женщинами планировали заменить мобилизованных, выполнявших штурмовые задачи на кременском участке фронта. Один оз собеседников агентства назвал эффективность этого подразделения крайне низкой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Спасатели обнаружили тело погибшего в авиакатастрофе в США чемпиона мира из России

      Из «Википедии» удалили статью о зверствах ВСУ в Курской области

      На Западе предупредили Украину о риске потери помощи из-за скандала с Умеровым

      Беженка из Украины рассказала о женских подразделениях ВСУ

      На Украине предрекли разрыв страны из-за «внутренней грызни»

      В ООН ответили на критику МИД России в адрес генсека из-за слов о жертвах нацистов

      Трамп выбрал первого иностранного лидера для личной встречи

      Глава Карелии обвинил Финляндию в русофобии

      Трамп приказал нанести авиаудары по одному из главарей ИГ в Сомали

      В Госдуме назвали причину отказа лишать Макаревича и Галкина собственности в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше