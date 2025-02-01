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23:56, 1 февраля 2025Бывший СССР

Бывший генпрокурор Украины оскорбил Зеленского

Луценко назвал Зеленского голым королем, которому нечего предложить миру
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Edgar Su / Reuters

Украинцы устали от президента страны Владимира Зеленского, превратившегося в «голого короля». Такое мнение высказал бывший генеральный прокурор республики Юрий Луценко в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Украины Борислава Березы.

Он отметил, что глава государства представил «план победы» и «план стойкости», но его инициативы так ни к чему и не привели. «И где это все? Зеленский живет в сериале и не может понять, почему это не работает», — сказал Луценко.

Он добавил, что президенту уже нечего предложить украинцам и миру. По словам экс-генпрокурора, это стало очевидно после прихода к власти американского президента Дональда Трампа.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал Зеленского за нереализованный «план стойкости». Он напомнил, что лидер страны обещал представить документ со всеми необходимыми приложениями в конце декабря 2024 года, чего сделано не было.

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