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13:29, 23 января 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали Зеленского за нереализованный «план стойкости»

Депутат Рады Гончаренко: «План стойкости» Зеленского сломался
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал президента республики Владимира Зеленского за представленный им и нереализованный «план стойкости». Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

Гончаренко напомнил, что Зеленский, презентуя «план стойкости», обещал представить документ со всеми необходимыми приложениями в конце декабря 2024 года, чего сделано не было.

«Президент Украины просто не может позволить себе что-то обещать и потом этого не выполнять. Так государство не может работать. (...) План устойчивости стал неустойчивым уже на этапе написания. Так сказать, сломались», — заключил нардеп.

Ранее Гончаренко нецензурно прокомментировал несбывающиеся прогнозы советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о судьбе России. Гончаренко припомнил несколько прогнозов Подоляка с 2022 года. Например, в ноябре того года он обещал дойти до Крыма за 5-7 месяцев.

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