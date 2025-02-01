Главком ВСУ оценил психологическую подготовку ВСУ фразой «оставляет желать лучшего»

Главком ВСУ Сырский: Психологическая подготовка бойцов оставляет желать лучшего

Психологическая подготовка мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляет желать лучшего. Так ее оценил главком ВСУ Александр Сырский в Telegram.

«Оставляет желать лучшего уровня психологической подготовки. Указал на необходимость усиливать это направление работы», — заявил он.

Сырский уточнил, что прошло совещание по вопросам повышения качества подготовки ВСУ. Как утверждает главком, есть отзывы из бригад об улучшении обучения новобранцев. Однако он также признал, что есть проблемные вопросы, которые касаются укомплектованности групп инструкторов и их привлечения в учебные центры.

Ранее главнокомандующий украинской армии заявил о недостаточном уровне мобилизации. Он подчеркнул, что потребности ВСУ в личном составе не закрываются.